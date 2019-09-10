Эксперт усомнился насчет роли «умного голосования» в заслугах КПРФ на выборах

Председатель правления центра политических технологий Борис Макаренко рассказал об эффективности системы «Умное голосование».

«Обнаружил двух Маркизов Карабасов — как в известной сказке Шарля Перро. Скот, замок — все Маркиза Карабаса, но на самом деле чужое.

В умном голосовании ничего умного нет, оно порождено эмоциями. Грамотный избиратель и без Навального разберется.

Коммунисты пристроились с красным флагом и получили более 10 мандатов, навальный кричит о победе, но это не его люди пришли в МГД и не за него голосовали.

Это свидетельствует о недостаточно адекватной партийной системе которая не может отразить все части общества», — сказал эксперт в ходе заседания круглого стола ЭИСИ, посвящённого итогам выборов.

Выборы в Мосгордуму прошли в единый день голосования в 45 одномандатных округах. По итогам 13 мест получили кандидаты от КПРФ, 3 - представители партии «Яблоко», 3 - кандидаты от партии «Справедливая Россия», 26 - самовыдвиженцы. Явка на выборах депутатов в Мосгордуму составила 21,77%.