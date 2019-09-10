Путин отстранил почти 30 высокопоставленных силовиков, пишут СМИ
Лидер России Владимир Путин освободил от должности около 30 высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.
Согласно имеющимся данным, Путин не только уволил почти 30 силовиков, но и произвел новые назначения. Отмечается, что указ глава государства подписал 7 сентября.
Так, президент снял с должности руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Крыму генерала-лейтенанта юстиции Михаила Назарова и СУ СКР по Дагестану генерала-лейтенанта юстиции Сергея Дубровина. Кроме того, с должности был освобожден первый заместитель руководителя дагестанского следственного управления Тугай Тугаев.
Путин назначил на пост прокурора Москвы госсоветника юстиции 2-го класса Дениса Попова. До этого он возглавлял надзорное ведомство в Дагестане. Место Попова занял старший советник юстиции Алексей Ежов.
Ранее сообщалось, что Путин отстранил от должности помощника главы Следственного комитета. генерала-майора юстиции Игоря Комиссарова.