Парламент Британии потребовал от правительства опубликовать документы по Brexit

Парламент Великобритании потребовал от правительства опубликовать документы и переписку, связанные с обсуждением планов о подготовке к выходу страны из ЕС без соглашения. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что это решение поддержали 311 членов палаты общин, против высказались 302 парламентария.

Кроме того, правительство обязали обнародовать переписку, посвященную подготовке к приостановке работы парламента.

Ранее сообщалось, что спикер Палаты общин парламента Великобритании Джон Беркоу заявил о скорой отставке в день предполагаемого Brexit.