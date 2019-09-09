В МИД отреагирвоали на сообщение об эвакуации из России шпиона США

Высокопоставленный источник в МИД России прокомментирол информацию CNN о том, что США вывезли из России ценного информатора в 2017 году, пишет «Коммерсантъ».

Ранее сообщалось, что США в ходе секретной миссии в 2017 году смогли вывезти из России своего топового шпиона в российском правительстве. Об этом CNN сообщил со ссылкой на заявления многочисленных чиновников американской администрации, знакомых с вопросом.

Источник в МИД РФ назвал информацию американского телеканала «бредом» и «паранойей» в части, где описывается инцидент встречи Трампа в Белом доме с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и тогдашним послом РФ Сергеем Кисляком в 2017 году. По данным CNN, Трамп обсуждал с ними сверх-секретные разведданные, предоставленные Израилем.

«Сложно комментировать часть, связанную с «очень ценным агентом». Это пусть ЦРУ подтверждает или опровергает. А вот что касается встречи Лаврова и Трампа, то такого бреда CNN еще не придумывала. Чистой воды паранойя»,— заявил он.

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