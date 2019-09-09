Генпрокурор Украины назвал возможным арест Порошенко

Глава Генпрокуратуры Украины Руслан Рябошапка заявил, что экс-президент страны Петр Прошенко может подвергнуться аресту так же, как и любой рядовой гражданин. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

Как отмечается, журналисты спросили у главы украинской Генпрокуратуры, смог бы он предстать перед Верховной радой и попросить об аресте Порошенко.

Он напомнил, что перед законом все равны, и бывший президент — не исключение.

«Скажем так, рыка не дрогнет из-за кого угодно, кто есть в парламенте», — заключил Рябошапка.

Известно, что Петр Порошенко — единственный из экс-лидеров Украины, который является депутатом Верховной рады IX созыва.

Ранее сообщалось, что Порошенко вновь не пришел на допрос.