Матвиенко не намерена выдвигать свою кандидатуру на пост спикера Совфеда
close
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что не будет сама выдвигать свою кандидатуру на этот пост. Об этом сообщает РИА «Новости».
По ее словам, она и может занять эту должность вновь при условии, что это сочтут необходимым сенаторы.
«Если члены Совета Федерации сочтут необходимым, чтобы я продолжила свою работу в этом качестве, я сочту за честь», — сказала Матвиенко.
Уточняется, что регламент Совфеда требует переизбрания председателя верхней палаты в случае проведения выборов губернатора в его регионе.
Ранее сообщалось, что Матвиенко заявила, что избирательная система РФ доказала свою состоятельность.