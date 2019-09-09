Новый грузинский премьер выбрал министров

Новоизбранный грузинский премьер Георгий Гахария подписал указ о назначении новых министров на должности в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на работницу пресс-службы Нино Цивцивадзе.

«Все министры официально назначены», — отметила Цивцивадзе.

По ее словам, в настоящее время уже готовятся отдельные приказы о назначении.

Она рассказала, что министром образования Грузии останется Михаил Батиашвили, главой минздава страны будет Екатерина Тикарадзе. Кроме того, Натия Турнава продолжит работать в качестве министра экономики и устойчивого развития Грузии, Иване Мачавариани также останется министром финансов Грузии.

Ранее стало известно, что Гахария стал новым премьер-министром Грузии.