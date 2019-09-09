Зеленский переговорил с лидерами Европы по передаче Цемаха

Президент Украины Владимир Зеленский консультировался с европейскими лидерами относительно передачи России свидетеля по делу о крушении Boeing (MH17) в 2014 году Владимира Цемаха. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на помощника украинского лидера Андрея Ермака.

По словам Ермака, перед осуществлением обмена задержанными, который состоялся 7 сентября между Киевом и Москвой, Украина выполнила все необходимые процедуры, на которых настаивали Нидерланды.

«Они имели возможность провести все, что хотели в рамках расследования», — сказал Ермак.

При этом помощник украинского президента считает, что Киев не будет пересматривать отношения с партнерами в связи с освобождением Цемаха. Он так же выразил мнение, что офицер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) не является особенно важным свидетелем.

«По сути, вся эта информация, что Цемах является очень важным свидетелем и так далее, она идет из СМИ. Является ли он важным свидетелем, не является, это докажет суд», — резюмировал Ермак.

Ранее сообщалось, что Нидерланды требуют от России выдать Цемаха.