На выборах главы Петербурга лидирует Беглов

На выборах главы Санкт-Петербурга лидирует врио губернатора города Александр Беглов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные ЦИК.

Беглов получил 64,68% голосов по итогам обработки 93,18% протоколов.

Второе место занимает Надежда Тихонова от «Справедливой России», набрав 16,81%, третье — Михаил Амосов от «Гражданской платформы» с 15,86% голосов.

В России 8 сентября состоялся единый день голосования. В стране прошли кампании различных уровней — депутатов Госдумы, глав 16 субъектов федерации, а также членов местных законодательных органов власти в 13 регионах.

«Газета.Ru» следит в режиме онлайн за подсчетом голосов.