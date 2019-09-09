Все действующие главы регионов побеждают на выборах

По предварительным результатам голосования, все временно исполняющие обязанности глав регионов и действующие губернаторы одерживают победу на прошедших 8 сентября выборах, передает «Интерфакс».

Среди самовыдвиженцев главами регионов становятся: Вадим Шумков в Курганской области, Александр Беглов в Санкт-Петербурге, Валерий Лимаренко в Сахалинской области, Игорь Бабушкин в Астраханской области, Алексей Текслер в Челябинской области и Александр Осипов в Забайкальском крае.

Среди кандидатов от «Единой России» побеждают: Олег Кувшинников в Вологодской области, Андрей Чибис в Мурманской области, Игорь Артамонов в Липецкой области, Владимир Владимиров в Ставропольском крае, Андрей Бочаров в Волгоградской области, Олег Хорохордин в Алтайском крае, Роман Старовойт в Курской области, Денис Паслер в Оренбургской области, Радий Хабиров в Башкортостане и Бату Хасиков в Калмыкии.

В России 8 сентября прошел единый день голосования. В стране прошли кампании различных уровней — депутатов Госдумы, глав 16 субъектов федерации, а также членов местных законодательных органов власти в 13 регионах.

«Газета.Ru» следит в режиме онлайн за подсчетом голосов.