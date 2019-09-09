Определились лидеры выборов в Хабаровском крае

В Хабаровском крае Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) получила большинство голосов на всех уровнях выборов. Об этом сообщил глава краевого избиркома Геннадий Накушнов, передает РИА «Новости».

На довыборах депутата Госдумы победу одерживает представитель ЛДПР Иван Пиляев (39,13% голосов), Николай Платошкин от КПРФ получил 24,67% голосов, на третьем месте кандидат от «Единой России» певица Виктория Цыганова, которая набрала 10,68%.

По итогам выборов в Хабаровской городской думе из 35 мандатов 34 мандата уходит ЛДПР, и один мандат «Справедливой России». В Комсомольске-на-Амуре из 25 депутатских мандатов 24 уходит ЛДПР и один мандат КПРФ.

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