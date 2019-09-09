Турчак сообщил о «жахнувшей всех» на выборах «Единой России»

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак отреагировал на предварительные результаты единого дня голосования, который прошел в России 8 сентября. Об этом сообщает принадлежащая Демьяну Кудрявцеву газета «Ведомости».

Он заявил, что считает прошедшие выборы полной победой партии.

«Единая Россия» жахнула на этих выборах всех. Во всех законодательных собраниях «Единая Россия» получает большинство по спискам и только в нескольких округах добирает большинство за счет одномандатников», – сказал Турчак.

Он уточнил, что исключением стал Хабаровский край.

В России 8 сентября прошел единый день голосования. В стране прошли кампании различных уровней — депутатов Госдумы, глав 16 субъектов федерации, а также членов местных законодательных органов власти в 13 регионах.

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