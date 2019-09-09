Беглов лидирует на выборах главы Петербурга

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов лидирует на выборах главы города. Об этом свидетельствуют данные ЦИК, передает РИА «Новости».

По итогам обработки 93,18% протоколов Беглов лидирует с 64,68% голосов.

Второй идет Надежда Тихонова от «Справедливой России», она набирает 16,81%, третьим — Михаил Амосов от «Гражданской платформы» с 15,86% голосов.

В России 8 сентября прошел единый день голосования. В стране прошли кампании различных уровней — депутатов Госдумы, глав 16 субъектов федерации, а также членов местных законодательных органов власти в 13 регионах.

«Газета.Ru» следит в режиме онлайн за подсчетом голосов.