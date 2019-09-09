Болтон оценил обмен заключенными между Украиной и Россией

Советник президента США Дональд Трамп по национальной безопасности Джон Болтон высказался по поводу произошедшего обмена заключенными между Россией и Украиной. Об этом он написал в своем твиттере.

Болтон называет этот обмен важным событием.

Он выражает надежду, что в дальнейшем больше украинских заключенных смогут воссоединиться со своими семьями.

Также Болтон подчеркивает, что США продолжают оказывать поддержку народу Украины.

Ранее Трамп прокомментировал обмен заключенными между Москвой и Киевом.