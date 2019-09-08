Пушков обвинил признавшуюся в любви к россиянам Катамадзе в лицемерии

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере слова грузинской певицы Нино Катамадзе, которая призналась в любви к россиянам.

До этого Катамадзе заявила, что любит своих российских поклонников.

По словам сенатора, за заявлением певицы стоит материальный интерес.

Он пояснил, что сначала грузинская певица оправдывалась за свои выступления в России, которую якобы терпеть не может.

После этого, отметил сенатор, Катамадзе заявила, что никогда больше не будет выступать в России.

«А тут вдруг вспомнила, как любит российских зрителей. Ненависть проходит, начинается тоска по российским гонорарам», — подчеркнул Пушков.

Ранее Катамадзе отменила концерт в Москве.