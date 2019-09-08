Луценко объяснил невыдачу Нидерландам «ценного свидетеля» по делу MH17

Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко рассказал, что помешало украинскому государству выдать Нидерландам похищенного СБУ ополченца Владимира Цемаха, который считается ключевым свидетелем по делу крушения самолета MH17. Об этом сообщает «Украина.ру».

По его словам, Украина не смогла его выдать из-за Конституции.

Он отметил, что украинская сторона сделала все возможное в сложившейся ситуации.

«Допрос Цемаха состоялся. От сделки со следствием он отказался. Выдать его Нидерландам мы не имеем права из-за положения Конституции», — пояснил Луценко.

Он также уточнил, что голландцы смогут судить его заочно.

Предполагается, что экс-генпрокурор имел ввиду 25 статью Конституции страны, которая запрещает выдавать украинских граждан другим государствам.

Ранее Украину попросили не cдавать России «ценного свидетеля» по делу MH17.

Катастрофа произошла в 2014 году в небе над Донбассом, где проходили боевые действия. Пассажирский Boeing 777, выполнявшего рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту.