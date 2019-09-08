Гахария стал новым премьер-министром Грузии

Грузинский парламент выразил вотум доверия правительству во главе с экс-главой МВД Георгием Гахария. Об этом сообщают грузинские телекомпании.

Как отмечается, таким образом парламентарии утвердили нового премьера страны, а также его обновленный состав кабмина и правительственную программу.

Уточняется, что нового премьера поддержали 98 депутатов из 150. Также, согласно СМИ, это уже пятый премьер страны после того, как в 2012 году на парламентских выборах победу одержала партия «Грузинская мечта».

Бывший грузинский премьер Мамука Бахтадзе объявил об уходе с должности 2 сентября. Гахария был популярным министром в Грузии, однако после того, как спецназ разогнал в Тбилиси антироссийские акции, протестующие стали требовать его отставки с поста главы МВД.

Ранее Гахария выступил за интеграцию в ЕС и НАТО.