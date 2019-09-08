В Петербурге зафиксировали фейковые сообщения о нарушениях на выборах

Санкт-Петербургская избирательная комиссия зафиксировала фейковые сообщения о нарушениях на участках в единый день голосования, сообщил член горизбиркома Юрий Кузьмин на брифинге в воскресенье.

«Хочу отдельно подчеркнуть, что имеют место откровенно фейковые сообщения о нарушениях. В частности, в социальных сетях распространилось видео о якобы вбросах бюллетеней. Проверкой установлено, что это видео снято в 2016 году», - сказал Кузьмин.

Он также отметил, что на участках за пределами Петербурга голосование также проходит без нарушений.

«Что касается участков за пределами города. Я сам приехал на участки в садоводствах в Ломоносовском районе. Абсолютно все спокойно. <…> Люди и отзывы очень положительные», - отметил Кузьмин.

По словам члена горизбиркома, существенных нарушений на данный момент не зафиксировано.

«Все сообщения с избирательных участков, что идут нестандартные ситуации, оперативно рассматриваются комиссией. К счастью, в подавляющем большинстве случаев эта информация о нарушениях не подтверждается. Было несколько сообщений о незаконном участии в выборах военнослужащих. На самом деле, на участки приходили одновременно проходящие службу по контракту», - цитирует Кузьмина ТАСС.