Пилот борта №1 рассказал об экстремальной посадке самолета с Путиным

Экс-пилот президентского самолета Ил-96 Владимир Федорушкин рассказал о внештатной ситуации на борту, которая произошла, когда летел глава государства Владимир Путин, передает НТВ.

Он сообщил, что инцидент произошел на рейсе из Москвы в Санкт Петербург при неблагоприятных погодных условиях — порывистый боковой ветер.

«На эшелоне 5–6 метров попадаем в дичайшую болтанку», — рассказал Федорушкин.

По его словам, тогда полностью выбило автопилот и руль был ограничен на одну треть хода, но высоту набрать удалось, а садиться пришлось на залитую водой полосу.

Он отметил, что в итоге удалось успешно посадить самолет в Пулково.

Экс-пилот уточнил, что после экстремальной посадки у него состоялся разговор с Путиным.

Когда именно произошел инцидент, не сообщается.