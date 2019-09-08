В Польше выступили за примирение с Россией

Польской стороне следует начать выстраивать отношения с российской стороной, пишет Лукаш Гадзала в газете Rzeczpospolita.

«Из-за отсутствия польско-российского диалога Москва теряет намного меньше, чем мы», — начал Гадзала.

По его словам, в настоящее время отношения двух стран оставляют желать лучшего. Даже после встречи главы российского МИД Сергея Лаврова и польского коллеги Яцека Чапутовича ничего не изменилось.

Он рассказал, что Польше заморозила контакты с Россией после присоединения Крыма в 2014 году. Однако крупные страны продолжают выстраивать диалог со страной, имея разногласия по ряду вопросов.

Польский журналист отметил, что попытки заключить соглашение всегда в интересах малых стран, таких как Польша, так как конфронтация с более мощным государством не сулит ничего хорошего для них.

«Для Польши крайне важно поговорить с Кремлем, потому что это единственный способ снизить напряженность в двусторонних отношениях», — заключил Гадзала.

Ранее президент Польши Анджей Дуда выступал за продолжение антироссийских санкций.