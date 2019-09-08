Сандерс предложил ограничить рождаемость в бедных странах при помощи абортов

Кандидат в американские президенты от Демократической партии Берни Сандерс заявил, что в бедных странах женщины должны контролировать рождаемость при помощи абортов. Об этом сообщает Fox News.

Уточняется, что об этом он сказал во время программы, посвященной климатическим проблемам.

Как отмечается, во время шоу женщина обратилась к кандидату, чтобы узнать его позицию по контролю с численностью населения планеты.

Сандерс подчеркнул, что женщины должны иметь право контролировать свои жизни и самостоятельно принимать решения по репродуктивному здоровью.

«Я думаю, что особенно в бедных странах по всему миру, где женщины не обязательно хотят иметь большое количество детей и где они могут иметь возможность контролировать рождаемость», — добавил Сандерс.

Однако такие слова кандидата в президенты США публика восприняла враждебно.

Ранее сообщалось, что американцы выбрали фаворитов на пост следующего президента США.