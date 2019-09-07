Освобожденным украинским морякам вручили награды

В Киеве наградили освобожденных украинских моряков. Об этом на своей странице в фейсбуке информирует пресс-служба Военно-морских сил (ВМС) Украины.

Как известно, всего в Киев прибыли 24 моряка.

Сообщается, что командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко передал им награды.

Также он вручил морякам очередные воинские звания.

Как отмечается, сейчас они проходят медосмотр. После этого их отправят по домам.

Ранее сообщалось, что Украина и Россия провели обмен заключенными по формуле «35 на 35».