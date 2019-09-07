Зеленский прибыл в аэропорт Борисполь

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в аэропорт Борисполь, передает ТСН.

До этого сообщалось, что Зеленский встретит украинцев, участвующих в обмене между Киевом и Москвой.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков и глава Службы безопасности страны Иван Баканов прибыли в аэропорт Киева Борисполь.