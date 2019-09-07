Уровень отношений Китая и США снизился до «точки замерзания», заявил эксперт

Председатель комитета США по американо-китайским отношениям Стивен Орлинс заявил, что уровень отношений Китая и Соединенных Штатов снизился до «точки замерзания». Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, это наихудшая ситуация, свидетелем которой он когда-либо был.

В то же время, эксперт отметил, что он с оптимизмом смотрит на долгосрочные перспективы во взаимоотношениях Китая и США.

Он также добавил, что в обеих странах матери в равной степени волнуются о будущем своих детей.

«И наши страны смогут найти пути и возможности, чтобы вместе прикладывать усилия для совместной борьбы с настоящими вызовами», — заключил Орлинс.

Ранее Китай заявил США о готовности закупить их сельхозпродукцию.