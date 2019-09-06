Путин надеется, что напавшего на Памфилову скоро задержат

Президент России Владимир Путин надеется, что напавшего на главу ЦИК Эллу Памфилову скоро задержат. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

По его словам, Путин позвонил Памфиловой для того, чтобы ее поддержать после случившегося.

«Президент также выразил надежду на то, что правоохранительные органы в возможно короткие сроки задержат преступника, напавшего на главу ЦИК», — подчеркнул Песков.

Ранее сообщалось, что Путину доложили о нападении на Памфилову.