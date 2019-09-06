Путин надеется, что напавшего на Памфилову скоро задержат

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Председатель Совета при президенте России по содействию развитию институтов гражданского общества и... Председатель Совета при президенте России по содействию развитию институтов гражданского общества и...
Председатель Совета при президенте России по содействию развитию институтов гражданского общества и...
Владимир Родионов/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин надеется, что напавшего на главу ЦИК Эллу Памфилову скоро задержат. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

По его словам, Путин позвонил Памфиловой для того, чтобы ее поддержать после случившегося.

«Президент также выразил надежду на то, что правоохранительные органы в возможно короткие сроки задержат преступника, напавшего на главу ЦИК», — подчеркнул Песков.

Ранее сообщалось, что Путину доложили о нападении на Памфилову.