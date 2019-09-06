Адвокат прокомментировал обмен между Россией и Украиной

Все граждане России, подлежащие обмену с Украиной, доставлены в пункт сбора, кроме одного, сообщил на своей странице в фейсбуке адвокат Валентин Рыбин.

Он утверждает, что в пункт сбора лиц доставлены все лица, вошедшие в список для обмена. Также в отношении них выполнены все обязательства, которые были достигнуты в период переговоров.

При этом Рыбин добавил, что к настоящему моменту в одном из следственных изоляторов Украины остается гражданин РФ, которого СБУ по каким-то причинам не доставила в пункт сбора лиц, участвующих в обмене.

Ранее сообщалось, что Россия и Украина включили в списки на обмен моряков, Сенцова и Вышинского.