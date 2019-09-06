Зеленский подписал документы о помиловании 12 россиян

Адвокат Валентин Рыбин заявил, что не менее 12 россиян, осужденных на Украине, помилованы. Об этом сообщает «Интерфакс».

Он пояснил, что указы о помиловании порядка 12 осужденных из России уже выданы. Также он добавил, что они уже доставлены из мест отбытия наказания и находятся в пункте сбора лиц.

По мнению Рыбина, это подготовка к началу процедуры обмена. Однако процесс может быть осложнен отказом выдавать Руслана Гаджиева.

Мужчина был осужден на 15 лет. Его не оказалось в списке помилованных. Также он не был доставлен в соответствующий пункт.

Ранее Путин прокомментировал обмен заключенными между Россией и Украиной.