Адвокат рассказал, что Зеленский помиловал россиян из списка по обмену заключенными

Президент Украины Владимир Зеленский помиловал российских заключенных из списка по обмену. Об этом заявил адвокат Валентин Рыбин, предает РИА «Новости».

«В пункте сбора присутствуют практически все по списку, согласованному ранее. Украинская сторона выполнила практически все свои обязательства, достигнутые на переговорах», — сказал Рыбин.

Ранее сообщалось, что Россия и Украина включили в списки на обмен моряков, Сенцова и Вышинского.