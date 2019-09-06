В Раду внесли законопроект о свободном выборе языка выступления в парламенте

Депутаты внесли в Раду законопроект о свободном выборе языка выступления в парламенте. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что документ позволяет свободно выбирать язык выступления в парламента и предоставляет теле- и радиокомпаниям Украины по собственному усмотрению вещать на государственном языке или языках национальных меньшинств.

Кроме того, язык для рекламных объявлений выбирает рекламодатель.

Ранее сообщалось, что Рада приняла закон об исключительности украинского языка.