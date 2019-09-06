Россия и Белоруссия подготовили программу интеграции

Россия и Белоруссия завершили работу над программой действий по интеграции. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, передает РИА «Новости».

По его словам, стороны должны будут подготовить нормативные акты практически во всех сферах экономической деятельности, которые должны быть реализованы в рамках союзного договора.

«Это начало очень и очень большой работы. Надеюсь, мы все с этой работой справимся должным образом, поскольку от результатов этой работы зависит успех Союзного государства», — рассказал Медведев.

Ранее сообщалось, что названы сроки интеграции России и Белоруссии.