Лукашенко потребовал, чтобы Россия не наклоняла Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отверг утверждения, что Белоруссия во внешней политике якобы развернулся на Запад, передает «БелТА».

Он отметил братский характер отношений с Россией, при этом он назвал Россию «старшим братом».

«Почему мы должны к ним относиться плохо, разворачиваться куда-то, предавать их, как некоторые говорят. ... Белорусы не позволят предать нашего старшего брата», — заметил Лукашенко.

Лукашенко также отметил, что Белоруссия требует от России, что они «не гнобили, не наклоняли» их, а в трудную минуту оказывали поддержку.