Путин выразил соболезнования в связи со смертью Мугабе
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью экс-президента Зимбабве Роберта Мугабе, передает РИА «Новости».
Соболезнования направлены нынешнему лидеру страны Эммерсону Мнангагве.
«Примите глубокие соболезнования по поводу кончины Роберта Габриэля Мугабе – многолетнего лидера вашего государства. С именем Роберта Мугабе связаны многие важные события в современной истории Зимбабве», — говорится в сообщении Путина.
Путин отметил, что Мугабе был сторонником развития дружественных отношений с Россией.
Бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе умер в возрасте 95 лет.