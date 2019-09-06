Путин выразил соболезнования в связи со смертью Мугабе

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью экс-президента Зимбабве Роберта Мугабе, передает РИА «Новости».

Соболезнования направлены нынешнему лидеру страны Эммерсону Мнангагве.

«Примите глубокие соболезнования по поводу кончины Роберта Габриэля Мугабе – многолетнего лидера вашего государства. С именем Роберта Мугабе связаны многие важные события в современной истории Зимбабве», — говорится в сообщении Путина.

Путин отметил, что Мугабе был сторонником развития дружественных отношений с Россией.

Бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе умер в возрасте 95 лет.