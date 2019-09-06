Депутат Крыма положительно отреагировал на приглашение Зеленского

Депутат крымского Госсовета Владислав Ганжара прокомментировал приглашение главы Крыма Сергея Аксенова в адрес президента Украины Владимира Зеленского посетить полуостров. Об этом сообщает RT.

По словам политика, власти Крыма неоднократно приглашали украинского политика. Ганжар уверен, что по возвращении на Украину Зеленский не сможет озвучить иную позицию, кроме той, что Крым принадлежит Российской Федерации.

При этом депутат считает, что и в настоящий момент украинский лидер и многие представитель политической элиты Украины понимают всю ситуацию.

«Крым — это Россия, и никогда наш полуостров не вернется в состав украинского государства», — заявил Ганжар. Он также придерживается мнения, что украинские политики используют крымский вопрос для манипулирования общественным сознанием, как в мире, так и в своей стране.

Ранее сообщалось, что глава Крыма позвал Зеленского на полуостров.