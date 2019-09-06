Путин назвал самое красивое место в мире
close
Российский президент Владимир Путин рассказал, какое место считает самым красивым в мире. Об этом сообщает ТАСС.
По словам главы государства, Камчатский полуостров является бриллиантом России и природным заповедником. Он подчеркнул, что в этом регионе все заповедное.
«Я ничего более красивого в мире не видел, чем Камчатка», — признался Путин.
В прошлом году лидер сообщил, что рассказывал супругам глав других стран «о России, о Сибири, о Камчатке, о рыбалке, фауне, о тиграх и медведях, которые там водятся».