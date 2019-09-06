Путин назвал самое красивое место в мире

Российский президент Владимир Путин рассказал, какое место считает самым красивым в мире. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы государства, Камчатский полуостров является бриллиантом России и природным заповедником. Он подчеркнул, что в этом регионе все заповедное.

«Я ничего более красивого в мире не видел, чем Камчатка», — признался Путин.

В прошлом году лидер сообщил, что рассказывал супругам глав других стран «о России, о Сибири, о Камчатке, о рыбалке, фауне, о тиграх и медведях, которые там водятся».