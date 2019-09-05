Сенаторы США обсудили с главой СНБО расширение военной поддержки Украины

Сенаторы США Рон Джонсон и Крис Мерфи провели встречу с главой Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александром Данилюком и поговорили о расширении военной поддержки Украины.. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что политики обсудили возможность расширения комплексной поддержки Украины в сферах безопасности и обороны. Кроме того, стороны поговорили о возможных угрозах от реализации «Северного потока — 2».

Ранее сообщалось, что секретарь СНБО рассказал о плане «Б» на случай остановки российского газа.