Разработчик плана США по Ближнему Востоку подаст в отставку

Спецпредставитель администрации США на международных переговорах Джейсон Гринблатт планирует подать в отставку после публикации плана урегулирования на Ближнем Востоке, в разработке которого он принимал участие, сообщает ТАСС со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.

Гринблатт заявил, что для него было честью работать под руководством президента США Дональда Трампа, и он благодарен за то, что был частью команды, которая разработала мирный план.

«Этот план может значительно улучшить жизнь миллионов израильтян, палестинцев и других людей в регионе», — заявил Гринблатт.

Трамп отметил, что Гринблатт переходит работать в частный сектор.