Украинские депутаты устроили перепалку из-за русского языка
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В Нацсовете по вопросам телевидения и радиовещания Украины народные депутаты устроили перепалку, передает УНИАН.
Как сообщает «Главред», в ходе заседания предоставила слово
Конфликт произошел из-за того, что народный депутат Вадим Рабинович начал свое выступление на русском языке.
Член Нацсовета Ольга Герасимюк потребовала от Рабиновича говорить на украинском языке, он отказался.
После этого в зале начался спор, в котором приняли участие нардепы Нестор Шуфрич и Олег Волошин.
В заседании объявили перерыв и перепалка продолжилась в коридоре.
В то же время в полиции сообщили о задержании двух человек, которые устроили толкотню на акции у стен Нацсовета.
Ранее депутат Рады рассмешил коллег, не сумев закончить речь на украинском.