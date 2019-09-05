Украинские депутаты устроили перепалку из-за русского языка

В Нацсовете по вопросам телевидения и радиовещания Украины народные депутаты устроили перепалку, передает УНИАН.

Как сообщает «Главред», в ходе заседания предоставила слово

Конфликт произошел из-за того, что народный депутат Вадим Рабинович начал свое выступление на русском языке.

Член Нацсовета Ольга Герасимюк потребовала от Рабиновича говорить на украинском языке, он отказался.

После этого в зале начался спор, в котором приняли участие нардепы Нестор Шуфрич и Олег Волошин.

В заседании объявили перерыв и перепалка продолжилась в коридоре.

В то же время в полиции сообщили о задержании двух человек, которые устроили толкотню на акции у стен Нацсовета.

Ранее депутат Рады рассмешил коллег, не сумев закончить речь на украинском.