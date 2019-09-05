Общественные институты будут информировать петербуржцев о ходе выборов

Общественные институты сделали все возможное, чтобы максимально информировать петербуржцев о ходе выборов в единый день голосования 8 сентября, сообщил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, сопредседатель Ассоциации «Гражданский контроль» Александр Брод.

Выступая на пресс-конференции, посвященной окончанию предвыборных кампаний, он отметил, что в Петербурге она прошла открыто и хорошо освещалась в СМИ. «Было очень много критических материалов о врио губернатора Александре Беглове. Это показатель. А в единый день голосования на каждом участке будут работать общественные наблюдатели. Они все будут на связи, и за ходом выборов можно будет следить в штабе Общественной палаты и в других общественных штабах», — цитирует Брода РАПСИ.

Заместитель председателя Общественной палаты Петербурга Александр Вахмистров сообщил, что всего будет работать 1978 избирательных участков. «Из них 1898 — непосредственно в Петербурге, 62 — в садоводческих массивах в Ленинградской области, 15 — в дачных районах Псковской области. Мы и наши партнеры, а это 47 общественных организаций, обучили около 4 тысяч наблюдателей. Таким образом на каждый участок получили направления и будут работать по 2 избирателя», — рассказал Вахмистров.

Руководитель исполнительного комитета Общероссийского общественного движения «Корпус «За чистые выборы» Алена Булгакова, отметила огромный плюс того, что Общественные палаты стали операторами по направлению наблюдателей на избирательные участки, подчеркнув только, что своих они подбирали и готовили сами. «Мы исходим из нескольких критериев. Избирателем нужно быть не только в день выборов, но и в течение всего межвыборного периода. Наблюдатель может стать медиатором в избирательном процессе. И избиратель, это не один воин в поле, а у него есть связь с мобильными бригадами корпуса, а также под рукой приложение в смартфоне для взаимодействия со штабом», — разъяснила свою позицию Булгакова.