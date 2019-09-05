Абэ прочитал стихотворение Тютчева

Японский премьер Синдзо Абэ начал свое выступление на полях ВЭФ, который проходит во Владивостоке, со стихотворения. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, премьер Японии прочитал стихотворение российского поэта 19 века Федора Тютчева.

«Умом Россию не понять, Аршином общим не измерить: У ней особенная стать — в Россию можно только верить», — зачитал Абэ.

При этом он добавил, что с Россией иначе не получится.

Ранее Абэ подтвердил намерение работать над мирным договором с Россией.