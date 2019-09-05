Байден с кровавым глазом напугал зрителей CNN

Бывший вице-президент США и кандидат в президенты на выборах 2020 года Джо Байден пришел в ратушу и рассуждал об изменении климата с залитым кровью глазом. Большинство зрителей CNN напугал его вид. Об этом они написали в твиттере.

Как отмечается, помимо политических дискуссий американцев волновал левый глаз бывшего вице-президента Соединенных Штатов. Информацию о Байдене быстро распространили в социальных сетях и многие включили телевизоры только для того, чтобы увидеть его алый глаз.

«Единственная причина посмотреть передачу это Байден....буквальное уничтожение его левого глаза», — написал один из пользователей Сети.

Кроме того, почти все рассуждения и ответы Байдена по климатической политике телезрители расценили как расплывчатые и уклончивые.

Ранее Байден пофантазировал перед избирателями о смерти экс-глава США Барака Обамы.