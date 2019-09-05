Политолог из Украины рассказал о страхах Зеленского

Украинский политолог Андрей Ермолаев заявил, что глава Украины Владимир Зеленский боится столкнуться с суровой реальностью. Об этом сообщает телеканал ZIK.

По его словам, украинский лидер до сих пор играет героя сериала «Слуга народа» Голобородько, находясь тем самым в заложниках виртуального мира.

Политолог отметил, что Зеленский придерживается созданного им образа и не стремится быть главой государства вне телевизора.

«Он раб лампы. Он боится, он не знает, какой он другой. Он знает, как быть Голобородько, но не знает, как быть Зеленским», — уточнил Ермолаев.

Он также добавил, что те меры, которые были приняты властями Украины, никак не решают экономические проблемы в стране.

Ранее стала известна зарплата Зеленского за август.