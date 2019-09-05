Захарова объяснила отказ Польши звать РФ на годовщину начала войны планами НАТО

Официальный представитель МИД Мария Захарова дала комментарий в связи с решением Польши не приглашать российскую сторону на годовщину Второй мировой войны в Варшаве, передает ТАСС.

По ее словам, она располагает данными о том, что все было проведено «по заранее разработанным в недрах НАТО учебным планам».

«Все это информационная кампания и она имела такое абсолютно неприглядное, очень опасное преломление в Варшаве», — заявила Захарова.

Он подчеркнула, что мероприятие превратилось в классическую кампанию по дезинформации и переписыванию истории.

«И средства массовой информации в общем контексте ничего не смогли с этим сделать», — заключила Захарова.

Ранее власти Сербии осудили решение Польши не звать РФ на годовщину начала войны.