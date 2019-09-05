Посольство РФ отреагировало на данные о нежелании выдавать визы членам дипмиссии США

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Российское посольство в США заявило, что Россия выступает за полную нормализацию отношений по визовым вопросам. Об этом говорится в заявлении ведомства.

Согласно заявлению, данные о «нежелании» посольства выдавать визы сотрудникам американской дипмиссии вызывают недоумение и являются ложью.

«Мы не ожидали такой дезинформации от американских коллег, работающих в Москве и прекрасно знающих истинное положение дел», — говорится в заявлении.

Подчеркивается, что «визовая война» навязана Москве Вашингтоном. Кроме того, США продолжают навязывать России практику персональных «разменов» и «увязок» в отношении дипсотрудников.

Ранее сенатору-республиканцу от американского штата Юта Майку Ли и сопровождающим его лицам оформили визы для визита в Россию.