Депутат Рады предупредил о риске установления диктатуры на Украине
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Депутат украинской Рады «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива предупредил о том, что формируемая президентом страны Владимиром Зеленским вертикаль власти может привести к диктатуре в стране. Об этом он сказал в эфире NewsOne.
Кива высказался против переподчинения нацгвардии страны главе государства и расширения его полномочий.
«Сегодня под красочным названием «Демократия» офис президента создает такую вертикаль власти, которая может уже в ближайшее время превратиться в жесткую диктатуру», — заявил Кива.
Он добавил, что в стране происходят тревожные процессы.
Ранее российский телеведущий Владимир Соловьев заявил, что в будущем власть на Украине может столкнуться с новыми гражданскими конфликтами.