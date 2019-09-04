Кличко счел неконституционным решение о его увольнении

Мэр Киева Виталий Кличко счел незаконным решение кабмина уволить его с поста главы городской администрации, соответствующее заявление Кличко опубликовано на его сайте.

Он добавил, что убрать его с поста могут лишь граждане города, которые за него голосовали.

«Такими действиями киевлян пытаются лишить права избирать власть города. И это — неконституционно, недемократично и противоречит сути самоуправления», — заявил мэр Киева.

Кличко также считает, что сложившаяся ситуация приведет тому, что в столице установится двоевластие. Он отметил, что офис президента Украины Владимира Зеленского хотел лишить его должности еще давно. Особенно активным в этом вопросе, по его мнению, являлся его глава Андрея Богдана.

При этом Кличко намерен баллотироваться на пост мэра Киева в 2020 году.