Еврокомиссия назначила спецсоветника по Украине

Экс-глава комитета по иностранным делам Европарламента Элмар Брок вступил на должность спецсоветника по отношениям с Украиной, такое решение Еврокомиссия приняла 4 сентября. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу исполнительной коллегии ЕС.

Как отмечается, он будет помогать председателю Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру в вопросах стратегии и приоритетов относительно Украины в связи с недавними президентскими и парламентскими выборами в стране.

Известно, что Брок в течение 15 лет занимал пост председателя комитета по иностранным делам в ЕП.

Ранее сообщалось, что глава ЕС предложил пригласить Украину на следующий саммит G7.