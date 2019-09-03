Порошенко отправили повестки на три допроса

Бывшему украинскому президент Петру Порошенко выслали три повестки на допрос. Об этом рассказал юрист Андрей Портнов, передает РИА «Новости».

По словам юриста, Порошенко вызвали на 6, 10 и 18 сентября в Госбюро расследований, чтобы допросить.

Ранее сообщалось, что Порошенко снова не пришел на допрос в Госбюро расследований.

До этого также в Госбюро расследований заявили, что Порошенко фигурирует в 11 производствах. Глава ведомства Роман Труба заявил, что Порошенко «хорошо знает» об этих производствах.