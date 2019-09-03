Порошенко отправили повестки на три допроса
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Бывшему украинскому президент Петру Порошенко выслали три повестки на допрос. Об этом рассказал юрист Андрей Портнов, передает РИА «Новости».
По словам юриста, Порошенко вызвали на 6, 10 и 18 сентября в Госбюро расследований, чтобы допросить.
Ранее сообщалось, что Порошенко снова не пришел на допрос в Госбюро расследований.
До этого также в Госбюро расследований заявили, что Порошенко фигурирует в 11 производствах. Глава ведомства Роман Труба заявил, что Порошенко «хорошо знает» об этих производствах.