Сенатор оценил отмену депутатской неприкосновенности на Украине

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Член комитета Совета Федерации по международным делам и сенатор от Крыма Сергей Цеков дал комментарий в связи с решение украинской Рады отменить депутатскую неприкосновенность с 1 января следующего года. Об этом сообщает RT.

По его словам, разговоры об этом продолжаются на Украине 15-20 лет. Во время предвыборной кампании многие это обещали. Это может сделать возможной борьбу с инакомыслием.

«Если человек совершает какое-то преступление, то с учетом доказательств, которые будут представлены, депутатская неприкосновенность снимается», — заявил Цеков.

Он добавил, что решение Рады позволит наказывать депутатов за уголовные преступления.

Ранее сообщалось, что закон о снятии депутатской неприкосновенности направили на подпись Зеленскому.