Сенатор оценил отмену депутатской неприкосновенности на Украине
Член комитета Совета Федерации по международным делам и сенатор от Крыма Сергей Цеков дал комментарий в связи с решение украинской Рады отменить депутатскую неприкосновенность с 1 января следующего года. Об этом сообщает RT.
По его словам, разговоры об этом продолжаются на Украине 15-20 лет. Во время предвыборной кампании многие это обещали. Это может сделать возможной борьбу с инакомыслием.
«Если человек совершает какое-то преступление, то с учетом доказательств, которые будут представлены, депутатская неприкосновенность снимается», — заявил Цеков.
Он добавил, что решение Рады позволит наказывать депутатов за уголовные преступления.
Ранее сообщалось, что закон о снятии депутатской неприкосновенности направили на подпись Зеленскому.