Украинского политолога выгнали из студии «России 1»

Украинского политолога Вячеслава Ковтуна выгнали из студии телешоу «Кто против?» на телеканале «Россия 1» за оскорбления в адрес немецких СМИ, сообщает ФАН.

Это произошло в ответ на слова главреда немецкого журнала World Economy Александра Сосновского, когда тот заявил, что Ковтун может говорить что угодно о поставках оружия, а немецкая пресса сообщает обратное.

На это политолог отреагировал резко.

«Да пошла она в <...>, эта немецкая пресса», — выкрикнул Ковтун в ответ.

В результате, ведущий ток-шоу показал ему красную карточку и потребовал, чтобы эксперт покинул студию.

Сам Сосновский к этим словам отнесся с иронией и сказал, что тот «назвал то, чем он сам является».

Ранее украинскому эксперту навсегда запретили участвовать в ток-шоу после оскорблений.