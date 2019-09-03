Украинского политолога выгнали из студии «России 1»
Украинского политолога Вячеслава Ковтуна выгнали из студии телешоу «Кто против?» на телеканале «Россия 1» за оскорбления в адрес немецких СМИ, сообщает ФАН.
Это произошло в ответ на слова главреда немецкого журнала World Economy Александра Сосновского, когда тот заявил, что Ковтун может говорить что угодно о поставках оружия, а немецкая пресса сообщает обратное.
На это политолог отреагировал резко.
«Да пошла она в <...>, эта немецкая пресса», — выкрикнул Ковтун в ответ.
В результате, ведущий ток-шоу показал ему красную карточку и потребовал, чтобы эксперт покинул студию.
Сам Сосновский к этим словам отнесся с иронией и сказал, что тот «назвал то, чем он сам является».
Ранее украинскому эксперту навсегда запретили участвовать в ток-шоу после оскорблений.