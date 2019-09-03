Президент России Владимир Путин прибыл во Владивосток, где примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что на форуме у главы государства запланированы встречи с индийским премьером Нарендрой Моди, его малайзийским коллегой Махатхиром Мохамадом, премьер-министром Индии Синдзо Абэ и зампремьера китайского Госсовета Ху Чуньхуа.

Ранее Моди заявил, что у него сложились особые отношения с президентом России Владимиром Путиным. Он отметил, что они много беседуют, в том числе во время прогулок.